متظاهرون يضرمون النار بمنزل رئيس الوزراء السريلانكي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 07:29 مساءً - أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم السبت، أن متظاهرين أضرموا النار في منزل رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسنجه.

ولم يكن ويكريميسنجه داخل المنزل وقت هذه الأحداث، إذ كشف مصدر بالحكومة لوكالة أنباء "رويترز" البريطانية، إن رئيس الوزراء نقل إلى مكان آمن.

وكان رئيس الوزراء السريلانكي، أعلن، اليوم السبت، نيته الاستقالة من منصبه "لضمان استمرار الحكومة وسلامة الموطنين".

جاء ذلك في تغريدة كتبها ويكريميسنجه عبر حسابه على "تويتر"، بالتزامن مع أوضاع صعبة تعيشها سريلانكا.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مكتب ويكريميسنجه إنه مستعد للاستقالة لإفساح المجال لتشكيل حكومة تشمل كافة الأحزاب بعد أن اقتحم آلاف المحتجين مقر إقامة الرئيس في كولومبو.