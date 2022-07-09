العالم اليوم - حاكم لوغانسك: روسيا تواصل "صنع الجحيم"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 يوليو 2022 06:25 مساءً - قال حاكم إقليم لوغانسك الأوكراني، السبت، إن القوات الروسية "تنجح في صنع جحيم حقيقي"، في قلب المنطقة الصناعية بشرق أوكرانيا، على الرغم من التقارير التي أفادت بتوقفها العملياتي، فيما حثت الحكومة الأوكرانية الناس في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب على "الإخلاء بكل الوسائل الممكنة".

ووردت أنباء عن قصف روسي مميت في شرق وجنوب أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وقال حاكم لوغانسك التابع لسلطة كييف، سيرهي غايداي، إن روسيا "أطلقت أكثر من 20 قذيفة مدفعية وقذيفة هاون وقذيفة صاروخية في المقاطعة خلال الليل"، مشيرا إلى أن قواتها "تضغط باتجاه الحدود مع دونيتسك المجاورة".

وكتب غايداي على موقع تلغرام: "نحاول احتواء التشكيلات المسلحة للروس على طول خط المواجهة بأكمله".

والأسبوع الماضي، استولت روسيا على آخر معقل رئيسي للمقاومة الأوكرانية في لوغانسك، مدينة ليسيتشانسك. وتوقع محللون أن تستغرق قوات موسكو على الأرجح وقتا لإعادة تسليحها وإعادة تجميع صفوفها.

وفي هذا الصدد، قال غايداي: "حتى الآن، لم يعلن العدو أي وقف عملياتي. إنه ما زال يهاجم ويقصف أراضينا بنفس الشدة كما في السابق".

وناشدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، سكان الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب، "بالإخلاء حتى لا تتمكن قوات الاحتلال من استخدامهم كدروع بشرية، في حالة حدوث هجوم مضاد أوكراني".

وأوضحت في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن "جهود إجلاء المدنيين جارية لأجزاء من منطقتي خيرسون وزابوريجيا".

ولم يتضح كيف كان من المتوقع أن يغادر المدنيون المناطق التي تسيطر عليها روسيا بأمان، بينما تستمر الضربات الصاروخية والقصف المدفعي في المناطق المحيطة، أو ما إذا كان سيتم السماح لهم بالمغادرة أو حتى سماع نداء الحكومة.