العالم اليوم - وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في فوردو

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 يوليو 2022 05:15 مساءً - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم السبت، إن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة، في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري موجه للدول الأعضاء، أنها "تحققت من أن إيران بدأت في تغذية مجموعة تتألف من 166 من أجهزة الطرد المركزي، من طراز (آي.آر-6) بغاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب، بنسبة تصل إلى 5 بالمئة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي يونيو الماضي، أظهر تقرير للوكالة أن إيران تصعد عملية تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي.آر-6 في موقع فوردو تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

والسلسلة المؤلفة من 166 جهازا، هي ثاني مجموعة من أجهزة "آي.آر-6" يتم تركيبها في فوردو، وهو موقع مدفون داخل جبل، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى "الرؤوس الفرعية المعدلة" التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة.