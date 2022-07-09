نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اعتراض حساب المواطن 1443 ca.gov.sa برقم الهوية تسجيل دخول حساب المواطن الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة اعتراض حساب المواطن التي يبحث عنها كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، فحساب المواطن هو برنامج أطلقته الحكومة السعودية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، وجدير بالذكر أن المواطن المستفيد من الدعم يحصل عليه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فقد تم تحديد هذا اليوم منذ بداية إطلاق البرنامج، وقد أشار برنامج حساب المواطن إلى كيفية اعتراض الأهلية أو الاعتراض المالي وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة والشهير باسم تويتر.

طريقة اعتراض حساب المواطن 1443

يمكن للمواطن عمل اعتراض مالي وتقديم طلب لمراجعة نتائج الأهلية واستحقاق الدعم من حساب المواطن، وذلك عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن، ويشترط أن يتم تقديم طلب الاعتراض قبل مرور 90 من وقت ظهور نتيجة الأهلية، وبناء عليه فإنه يتاح للمتقدمين المستحقين للدعم من أبناء المملكة تقديم طلب اعتراض مالي بمجرد صدور نتائج استحقاق الدعم من حساب المواطن، وذلك قبل مرور 90 يوم من تاريخ صدور النتائج، كما قد بين البرنامج أن تقديم طلب الاعتراض يتم عن طريق البوابة الإلكترونية حساب المواطن، فضلاً عن تمكن المستخدم من متابعة الاعتراض بكل سهولة من خلال البوابة.

خطوات الاعتراض على نتائج الاستحقاق في حساب المواطن 1443

يمكن للمواطن التقدم بشكوى لبرنامج حساب المواطن عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات الهامة والبسيطة وذلك من خلال البوابة الإلكترونية حساب المواطن، وإليك هذه الخطوات:

بداية يتم الولوج إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

ثم الضغط على أيقونة إدارة الحسابات، وبعد ذلك يتم الولوج إلى حسابي.

ثم النقر على تاريخ الاستحقاق لتظهر أمامك قائمة بالإحالة، وفي حالة عدم الاستحقاق ستظهر أسباب الرفض واضحة أمامك.

وهنا يتم الضغط على زر رفع الاعتراض الموجود بجانب أسباب الرفض.

ثم القيام بتعبئة كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها البرنامج في طلب الاعتراض.

وبعد ذلك انقر على زر إرسال.

وجدير بالذكر أنه يشترط تقديم طلب الاعتراض على الاستحقاق في حساب المواطن خلال مدة زمنية لا تزيد عن 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، حيث لا يمكن للبرنامج استقبال أي طلب اعتراض بعد انقضاء هذه المدة.

حساب المواطن تسجيل دخول

يمكنك أخي الكريم الاستفادة من الراتب الضماني المقدم من برنامج حساب مواطن بعد تقديم طلب من خلال الخطوات الآتية:

توجه إلى المنصة الالكترونية عبر الضعط على الرابط الخاص بها.

ثم انقر على ايقونة تسجيل الدخول.

ابدأ الآن في ملئ البيانات المطلوبة الأساسية مثل الاسم وتاريخ ميلادك ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال الخاص بك.

ستستقبل الآن على هاتفك رسالة بها كلمة مرورك المؤقتة للدخول.

قم بتغيير كلمة السر.

ثم قم برفع الوثائق اللازمة على البوابة.

وأخيرًا النقر على حفظ بعد الإقرار بصحة بياناتك.

وبإمكانك ترك تعليقًا إذا ما واجهتك أي مشكلة خلال تسجيل الدخول إلى حساب المواطن الجديد.

وفي سياق متصل، نشر المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن تويتر تغريدة أشار فيها تفاصيل دفعة يوليو الجاري 56 التي تم إيداع 3.1 مليار ريال من أجلها لـ10.2 مليون مستفيد وتابع منضمين في البرنامج، حيث كان منهم 3.1 مليار للمستحقيين الجدد تنفيذًا لتوجيه الأمر الملكي، و10.2 مليون مستفيد كما أشارنا، ومنهم 25 مليون ريال كتعوض للدفعات الماضية.