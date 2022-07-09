نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في حساب المواطن للأرملة والمطلقة للحصول على الدعم وشروط التقديم والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في حساب المواطن للأرملة و المطلقة بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن عن فتح باب التسجيل في حساب المواطن منذ إغلاق باب التقديم لمدة عامين من يوم 2020، فقد أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الإثنين 4 من يوليو 2022 عن تخصيص مبلغ 10.4 مليون ريال يخصص 8 مليون لمستفيدي برنامج حساب المواطن، كما شهد زيادة كبيرة في الدعم للمستفيدين، وبدأ الملايين من الأسرة السعودية التي كانت تنتظر فتح باب التسجيل عن خطوات التسجيل، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات التسجيل في حساب المواطن للأرملة والمطلقة وسنقدم لكم هذا مع شروط استحقاق الدعم والمستندات المطلوبة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن للأرملة والمطلقة 1443

كشف حساب المواطن إمكانية تسجيل الأرملة والمطلقة في البرنامج للحصول على الدعم، في حالة توافر شروط التقديم ورفع المستندات المطلوبة، و سنوضح لكم طريقة التسجيل وهي:

أولاً التوجه إلى موقع حساب المواطن.

ثم قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

على الفور سيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة.

قم بكتابة كلمة المرور المؤقتة وإدخال كلمة مرور جديدة.

سيتم انتقالك إلى صفحة التسجيل قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

شروط حساب المواطن للأرملة والمطلقة 1443

لقد أعلن برنامج حساب المواطن شروط تسجيل الأرملة التي توفي عنها زوجها وهي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يشترط أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة، مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب صك الملكية للسكن (حال عدم وجود تابعين).

لابد أن تكون الأوراق بأسم المطلقة.

شروط المطلقة

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يشترط إقامتها في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يزيد عمرها عن 30 عام

تقديم الأوراق صك ولاية أو إثبات احتضان، مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل صك الملكية للسكن (حال عدم وجود تابعين).

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن للأرملة والمطلقة

وضح برنامج حساب المواطن المستندات المطلوبة لتسجيل الأرملة التي توفي زوجها عنها و المطلوبة للارملة:

صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة.

مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب صك الملكية للسكن (حال عدم وجود تابعين).

المستندات المطلوبة للمطلقة