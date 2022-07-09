نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار تذاكر حديقة الامير ماجد واوقات العمل والأنشطة الترفيهية في منتزه الأمير ماجد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على اسعار تذاكر حديقة الامير ماجد واوقات العمل، فهي من أفضل الوجهات السياحية بمدينة جدة بالمملكة السعودية، والتي لفتت إليها الأنظار لما تقدمه من خدمات ترفيهية متوافقة مع معايير الأمن والسلامة، ولذلك فهي من النزهات السياحية المناسبة للعائلات، إذ توفر أنشطة مميزة ومشوقة لجميع الأعمار والفئات، ومن أهم مميزات حديقة الأمير ماجد سعرها المناسب لجميع الفئات، كما أن مواعيدها مناسبه لأصحاب المدينة ومدن السعودية الأخرى، ولذلك إليك أهم التفاصيل في التالي.

حديقة الامير ماجد

تعتبر حديقة الأمير ماجد واحدة من أكبر الحدائق المائية التابعة للحكومة السعودية، فهي تغطي مساحة 132 كم مربع، تعتبر من أكبر الأماكن الترفيهية للعوائل في جدة، ويرجع ذلك لما تحتويه من الداخل من ملاهي مائية، حدائق ومساحات خضراء، برك وأحواض للسباحة، وغيرها من الأماكن الترفيهية المناسبة للعائلات مثل المطاعم والكافيهات وأماكن اللعب للصغار وأماكن استجمام للكبار، ولمحبي الرياضة وفرت الحديقة أماكن للركض والمشي لممارسة الرياضة.

اسعار تذاكر حديقة الأمير ماجد

تحتاج لدخول الحديقة حجز تذاكر الدخول مسبقًا، ويتم ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وحجز التذاكر الكترونيًا، وفي موسم عيد الأضحى تذهب العائلات للنزهات الترفيهية بالحدائق وأماكن العوائل، ولذلك أعلنت حديقة الأمير ماجد عن سعر تذكرة الدخول للفرد لليوم الكامل، وكذلك أسعار الدخول للمرافق، وهي كالتالي:

· سعر رسوم دخول حديقة الأمير ماجد للفرد 129 ريال سعودي.

· رسم دخول حديقة الأمير ماجد للمرافق 39 ريال سعودي.

أوقات العمل بحديقة الأمير ماجد

تتيح الحديقة لجميع الزائرين الفرصة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المختلفة، وذلك من خلال إتاحة العمل طوال أيام الأسبوع، وحتى في أيام العطلات الرسمية والأعياد كذلك، تبدأ الحديقة باستقبال الزوار بدايةً من الساعة 1 ظهرًا، وحتى الساعة 10 مساءً، وذلك في الأيام العادية، أما في أيام العطلات الرسمية فتستقبل الحديقة زائريها بدايةً من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءً، وبالتالي فهي متاحة طوال اليوم للاستمتاع بما تعرضه من أنشطة والتنزه بالأماكن العامة والمطاعم وغيرها من مميزات الحديقة.

الأنشطة الترفيهية في منتزه الأمير ماجد الترفيهي

· من أهم ما يميز الحديقة هو توافر المرافق العامة والهامة لأي نزهات عائلية، إلى جانب النافورات المائية المذهلة.

· تحتوي الحديقة على ألعاب للأطفال ونادي رياضي.

· تضم الحديقة ممشى رياضي يبلغ طوله 1.8 كم.

· تحتوي الحديقة على حمامات سباحة معدّة خصيصًا للأطفال، وألعاب مائية هي غاية أغلب الزائرين.

· تقدم الحديقة أيضًا خدمات رعاية للأطفال مما يتيح للبالغين التنزه باستمتاع دون الخوف على الأطفال أو اصطحابهم.