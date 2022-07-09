نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 2022 ca.gov.sa شروط الأهلية للفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزيد البحث في تلك اللحظة حول تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية نظرا لإقتراب موعد صرف الدفعة رقم 56 الخاصة بشهر ذي الحجة، لذا سوف نتناول خطوات التسجيل الخاصة بحساب المواطن، وكذلك شروط استحقاقها، حيث أن هذا الدعم مقدم من خادم الحرمين لكي يدعم مواطني السعودية بعد غلاء الأسعار، وبعدما مروا بجائحة كورونا التي من المؤكد تأثر دخلهم بها، لذا سوف نتناول كافة التفاصيل حول تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية، وكذلك طرق الاستعلام عنه.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

قامت الصفحات الرسمية لحساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان عن إتاحة فرصة جديدة للتقديم في منحة حساب المواطن، لإعطاء الدعم لمواطنيها بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الخطوات التالية.

خطوات تسجيل حساب المواطن 1443

يمكن التسجيل من خلال القيام بهذه النقاط وهي:

الذهاب على: حساب المواطن.

ثم نقوم بتسجيل الحساب الجديد.

وتلك الخطوة تكون من خلال رقم الجوال، رقم الهوية، تاريخ الميلاد.

بعد إتمام التسجيل، سوف تحصل على رسالة على رقمك المسجل بها كلمة السر بشكل مؤقت.

بعد إدخالها، سجل كلمة للمرور جديدة خاصة بك.

سوف يطلب منك أن تدخل عدة بيانات شخصية.

بعد تسجيلها، ارفع المستندات المطلوبة منك.

بعد مراجعة كافة الخطوات، اضغط على”تقديم”.

شروط الاستحقاق الخاصة ببرنامج حساب المواطن

يشترط لمن ينوي التقدم أن يكون سعودي.

لديه حساب بنكي.

يجب أن يتقدم إثبات بحالته الإجتماعية، سواء أكان متزوجا أم لا، أو أرمل أو مطلق.

لا يجب أن يكون عمره أقل من 18 عام.

يكون غير محكوم عليه في أي قضية سواء أمانت جنائية أو غيره.

في حالة كونه طالبا، لابد من تقديم ما يؤكد سكنه في المدينة الجامعية.

لابد على من يريد الدعم تقديم ما يفيد قيمة دخله أو راتبه.

لا يجوز لمن يتعدى دخله عشرون ألف ريالا أن يتقدم للتسجيل.

في حالة تقديم الزوجة لهذا الطلب، يجب أن يكون الزوج مسجونا، أو متغيبا، أو قد هجرها وليس لديها دخل.

يشترط على من يريد الدعم وجوده بالبلاد، وفي حالة سفره لأي سبب يجب ألا يتعدى ثلاثة أشهر خارج البلاد.

تفاصيل الدفعة 56 لشهر يوليو

أوضح المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن تويتر عن التفاصيل الشاملة لكل الإيداعات على حدى وما خصص لها خلال شهر ذو الحجة 1443 بعد أن أمر الملك سلمان بتخصيص مساندة مالية جديدة للبرنامج حتى نهاية العام، حيث تم إيداع 3.1 مليار ريال سعودي من بينهم 25 مليون ريال تعوضيات للدفعات الماضية لقرابة 10 مليون و200 ألف مستفيد ومستفيدة ممن تطابقت عليهم شروط الأهلية والاستحقاق.