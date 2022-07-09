نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخراج أضحيتك عبر منصة أحسان وكيف يتم تقديم الأضحية عبر منصة أحسان بعيد الأضحى في المقال التالي
عمر شويل - جدة إخراج أضحيتك عبر منصة أحسان الشعار الذي تم إطلاقه عبر منصة تويتر التي تدعو من خلالها منصة أحسان . تقديم الأضحية عبر منصة أحسان تلك المنصة المعروفة داخل المملكة العربية السعودية . كمنصة خيرية يتم من خلالها التبرع لكافة أشكال الأعمال الخيرية كما يتم التبرع علي منصة أحسان سواء بشكل مادي أو غير ذلك من أشكال التبرع . المختلفة كذلك تعمل منصة أحسان منذ إطلاقها داخل السعودية علي تقديم الحلول التقنية المتقدمة بجانب . الاستثمار في الجانب الخاص بالذكاء الاصطناعي وذلك بهدف رئيسي وهو تعظيم أثر المشاريع الهدفة في الناحية التنموية والخيرية . كما تهدف أحسان أيضاً إلي تفعيل الشراكات بين كافة القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة التي . لا تهدف إلي أي أرباح وعبر مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات التبرع علي منصة أحسان .
إخراج أضحيتك عبر منصة أحسان
دعت منصة أحسان الخيرية كافة المواطنين بتويته عبر منصة تويتر بجملة إخراج أضحيتك عبر منصة أحسان . تلك الجملة بعد أن تم إطلاقها تم التبرع حتي الآن بعدد 30 ألف أضحية حتي الآن . ذلك دعي المسئولين بإطلاق جملة بإحساناتكم في موسم الخير تم الوصول حتي الآن لعدد الأضحية المشار له والذي بلغ قيمة . التبرع بالأضاحي مبلغ تجاوز 25 مليون ريال سعودي حتي الآن كما بجانب تقديم الأضحية عبر منصة أحسان بشكل تبرع مادي يتم من خلاله شراء الأضحية للمحتاجين . كانت هناك تويته أخري تدعو لسداد فاتورة الكهرباء لأي متعسر محتاج لكي ما يساهم ذلك في تيسير حالته . كما عبر التبرع بسداد فاتورة الكهرباء سيساهم ذلك للتخفيف من معاناته وعبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنعرض بعض تصريحات أحسان عن كيفية التبرع بالأضحية .
إخراج أضحيتك عبر منصة أحسان
دعت منصة أحسان كافة مواطني المملكة العربية السعودية عبر تويته أخري التبرع علي منصة أحسان . بأي أضحية يمكن تقديمها وكان التصريح علي تويتر بإمكانية تقديم تبرع أحسان عبر الرابط الرسمي الخاص بالمنصة . كما يمكن التبرع في أحسان بسهولة شديدة عبر خطوات محددة علي الموقع الرسمي . لكي ما يصل التبرع بالأضحية لمستحقيها بشكل آمن وفيما يخص خطوات التبرع علي منصة أحسان سنتعرف عليه في السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
خطوات التبرع علي منصة أحسان
تم إطلاق برنامج توكيل خاص بذبح الأضحية عبر منصة أحسان وذلك فيما يخص أضحية العقيقة أو الصدقة أو الفدية . أو الهدي لكي ما يتم إخراج أضحيتك عبر منصة أحسان وتوصيلها وتوزيعها بشكل آمن لمستحقيها عبر الخطوات التالية :-
- لكي ما يتم التبرع علي منصة أحسان قم بتسجل الدخول علي رابط منصة أحسان الرسمي .
- كما عبر الصفحة الرئيسية قم بتحديد نوع الأضحية المرغوبة .
- كذلك بعد تحديد نوع الأضحية المرغوبة قم بتحديد الكمية المرغوب شراءها .
- بعد الخطوة السابقة قم بالضغط علي مربع متابعة يسار الصفحة الرئيسية بمنصة أحسان .
- يتم في الخطوة الأخيرة دفع قيمة الأضحية المحددة وبذلك يمكنك إخراج أضحيتك عبر منصة أحسان .
- تلك هي الخطوات الخاصة بشراء وتقديم والتبرع بالأضحية عبر منصة أحسان عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
التبرع علي منصة أحسان لسداد فاتورة الكهرباء
دعت منصة أحسان عبر تويته أخري للتبرع لسداد فاتورة كهرباء لمتعسر عمره 33 عاماً . كما أشارت بأن المتعسر متزوج ولديه من الأبناء أبن واحد فقط . كذلك أشارت منصة أحسان بأن المبلغ المتبقي علي المتعسر لكي ما يتم سداده هو مبلغ 3900 ريال سعودي . كما أشارت المنصة بأنه تم جمع مبلغ 100 ريال حتي الآن من المبلغ المشار له . وما زال تبرع أحسان مفتوح حتي يتم جمع كامل المبلغ من المواطنين الراغبين في التبرع علي منصة أحسان .
إخراج أضحيتك عبر منصة أحسان وذلك بعد أن تم إطلاق الدعوة عبر تويتر من منصة أحسان وذلك ما تم الإشارة له . عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إخراج أضحيتك عبر منصة أحسان وكيف يتم تقديم الأضحية عبر منصة أحسان بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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