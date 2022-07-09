إصابة 32 شخصا فى اشتباكات مع المتظاهرين فى سريلانكا

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة دايلى ميرور السريلانكية اليوم السبت بأن 32 شخصا، من بينهم شرطيان، أصيبوا بجروح نتيجة تبادل الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة وتم نقلهم إلى مستشفى كولومبو الوطنى.





ونقلت الصحيفة فى نبأ أوردته على موقعها الإلكترونى عن مصادر بالمستشفى القول إن عدة أشخاص من الذين تم نقلهم مصابين بجروح خطيرة.

ودخل آلاف من المحتجين إلى مقر رئاسة الجمهورية فى فورت منذ فترة قصيرة وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.

كما طلبت مجموعة من النواب من حزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا (SLPP) من الرئيس جوتابايا راجاباكسا الاستقالة من منصبه

ودعا رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكرمسينج إلى اجتماع طارئ بمشاركة قادة الحزب لمناقشة الوضع الحالى وإيجاد حل فورى.

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية فى تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكى وبات الإفلاس وشيكا. يأتى هذا بينما يندر الوقود فى العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.

وأعلنت سريلانكا بالفعل تعليق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام.