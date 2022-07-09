سنغافورة تسجل 8659 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 8659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و523 ألفا و881 حالة.





وأضافت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه تم أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 1428 حالة.

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