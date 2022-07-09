قادة الحزب الحاكم يبلغون رئيس سيرلانكا بتقديم الاستقالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "دايلى ميرور" السريلانكية أن اجتماع قادة الحزب برئاسة رئيس مجلس النواب لايزال منعقدا لمناقشة قرارات أخرى عقب الاحتجاجات الحاشدة فى البلاد.

وفى وقت سابق، أبلغ الرئيس راجاباكسا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ أنه سيحترم أى قرار يتم اتخاذه فى اجتماع قادة الحزب.

ودخل آلاف من المحتجين إلى مقر رئاسة الجمهورية فى فورت منذ فترة قصيرة وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.

كما طلبت مجموعة من النواب من حزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا (SLPP) من الرئيس جوتابايا راجاباكسا الاستقالة من منصبه

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية فى تاريخها. إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكى وبات الإفلاس وشيكا. يأتى هذا بينما يندر الوقود فى العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.