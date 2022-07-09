رئيس الوزراء الكندى يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء الكندى فى تهنئته إنه العيد "وقت مهم للتفكير فى قيم التعاطف والإحسان وخدمة المجتمع وهى قيم نعتز بها ككنديين، لطالما جسد المسلمون فى جميع أنحاء كندا هذه القيم من الساحل إلى الساحل، يساعدون الفئات الأكثر ضعفا، ويتطوعون مع المنظمات المحلية فى مجتمعاتنا، ويهتمون بالجيران والوافدين الجدد، واليوم، نأخذ الوقت الكافى للتعرف على المساهمات القيمة التى قدمها المسلمون الكنديون وما زالوا يقدمونها لبلدنا".

وجدد زعيم الحزب الليبرالى الحاكم التزامه فى رسالته ببناء كندا أفضل حيث يمكن للجميع أن يشعر بالترحيب والأمان والاحترام. "لا يوجد مكان للتمييز بأى شكل من الأشكال فى بلدنا".

وانتهز رئيس الحكومة الفرصة لإدانة مظاهر الإسلاموفوبيا فى كندا واستمرار حكومة كندا فى مكافحة هذه الظاهرة، بما فى ذلك تعيين أول ممثل خاص للبلد معنى بمكافحة الإسلاموفوبيا.