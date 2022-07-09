المحتجون حاصروه.. فرار الرئيس السريلانكى من مقر إقامته

جدة - نرمين السيد - وشهدت البلاد اليوم السبت إحدى أكبر التظاهرات المناهضة للحكومة خلال هذا العام، حيث تجمع آلالاف من المتظاهرين فى العاصمة كولومبو للاحتجاج ضد نقص الوقود والدواء والغذاء.

وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ 7 عقود مع زيادة حادة فى معدلات التضخم ونقص كبير فى السلع الأساسية، ويلقى المتظاهرون باللائمة فى حدوثها على الرئيس السريلانكى ويطالبون باستقالته.

وأعلنت سريلانكا بالفعل تعليق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام، مع تراجع احتياطات العملات الأجنبية.