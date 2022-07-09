السعودية: 765 ألف م3 من المياه لضيوف الرحمن خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قالت شركة المياه الوطنية السعودية، إن إجمالى كميات المياه الموزعة للأربع وعشرين ساعة الماضية فى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكى الشريف بلغ (765.065) ألف م3.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن الشركة واصلت عملياتها التشغيلية لمنظومة الخدمات المائية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال الضخ على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام، فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكات فى مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة فى اليوم.

وأكدت "المياه السعودية"، أنه وبفضل من الله لم يتم تسجيل أى انقطاعات أو حالات مؤثرة فى عملياتها التشغيلية، مؤكدة الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أى طارئ وفقاً للممارسات المهنية المعتمدة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أنها بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة المالية، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تبذل جهودًا حثيثة لاستكمال مشروع شبكات التغطية الداخلية للهاتف الجوال.

ويهدف المشروع الذى استكملت مرحلته الأولى إلى توفير بنية رقمية متطورة فى المسجد الحرام تمكّن من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد بيئة استثمارية جذابة لتطوير تطبيقات خدمية ذكية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

ويستهدف مشروع التغطية الداخلية لشبكة الجوال فى الحرم المكى الذى يتوقع عند اكتمال تشغيل جميع عناصره أن يكون من أكبر مشاريع حلول التغطية الداخلية على مستوى العالم، ويستهدف خدمة أكثر من مليونين حاج ومعتمر وزائر، ويشمل تركيب 4 آلاف هوائى، وأكثر من 800 كيلومتر من الكيابل، وكذلك تركيب 1300 مقوى إشارة فرعية، وتبرز أهمية تعزيز الشبكات فى رفع مستوى خدمات الهاتف المتنقل، وتأمين تغطية أفضل لاستيعاب الأعداد المتوقعة مستقبلًا لضيوف الرحمن، وتحسين تجربة المستخدم برفع سرعات الإنترنت المتنقل، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الأبراج الخارجية، وتحسين المشهد الحضرى فى محيط الحرم.

ومن جانب آخر، أرشد الكشافة المشاركون فى خدمة ضيوف الرحمن بمعسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية أمس - يوم عرفة - 21552 حاجاً من مختلف الجنسيات، منهم 2023 حاجاً أوصلوا إلى مقار حملاتهم، و19529 حاجاً تم إرشادهم بالتوجيه والشرح، وذلك خلال 289 طلعة.

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط فى اليوم التاسع أكثر من 1100 كشاف وجوال وقائد عملوا فى ثلاثة مراكز إرشاد بمشعر عرفات، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكترونى.