نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برقم الاكتتاب” نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب الاسم لينك نتائج شهادة التعليم الأساسي هنا في موقع وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب الاسم، أصبح محل بحث كبير وهائل من قبل طلاب شهادة التعليم الأساسي في سوريا 2022، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب لجميع المحافظات السورية، وقد وفرت وزارة التربية السورية رابط رسمي تابع للوزارة لاستخراج النتائج من خلاله، بالإضافة إلى توفير تطبيق إلكتروني تابع للوزارة يستطيع الطالب بكل سهولة الدخول عليه واستخراج النتائج وكشوف الدرجات والنقاط الخاصة بكل مادة، لذلك سوف نقدم لكم عبر هذا المقال ومن خلال موقعكم ثقفني المفضل رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022 برقم الاكتتاب، كما سنبين لكم طريقة استخراج النتائج من موقع وزارة التربية السورية وتطبيق النتائج فتابعونا.

نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب الاسم

كما تعلمون فإن نتائج شهادة التعليم الأساسي في سوريا 2022 من أهم النتائج التي ينتظرها ويترقبها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور. وذلك لأنها هي الشهادة الموصلة لمرحلة الثانوية العامة ويحرص جموع الطلاب على النجاح فيها بمجموع كبير حتى يتمكنوا من الدخول في مرحلة الثانوية العامة. وجدير بالذكر أن عدد طلاب التاسع 2022 في سوريا 317275 طالب وطالبة في التعليم الأساسي ويبلغ عدد الطلاب في التعليم الشرعي الشهادة الإعدادية الشرعية 6969 طالب وطالبة.

نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2022

تستعد وزارة التربية السورية الآن لرفع نتائج التاسع 2022 جميع المحافظات. وذلك بعد إتمام عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتجميعها. ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج اليوم خلال الساعات القليلة القادمة ورفعها على موقع الوزارة. ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع النتائج لحظة بلحظة حتى نأتيكم بكل جديد.

موقع وزارة التربية نتائج الامتحانات 2022 في سوريا

كما نعلم جميعاً يتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية فقط. كما أن الوزارة وفرت تطبيق إلكتروني لإعلان نتائج امتحانات الشهادات العامة بكافة فروعها ومراحلها. وهذا التطبيق متوافق مع أجهزة الهاتف التي تعمل بنظام Android. ولاحقاً سيتم توفيرها على الأجهزة التي تعمل بنظام IOS.

رابط نتائج التاسع 2022 سوريا وطريقة استخراج كشف النقاط

يجب في البداية الدخول على موقع وزارة التربية للنتائج moed.gov.sy.

النقر على نتائج الصف التاسع 2022.

إدخال رقم الاكتتاب أو الاسم واختيار محافظة الطالب والنقر على “عرض النتيجة”.

أو من خلال تطبيق تطبيق نتائج امتحانات الشهادات العامة.

دائرة الامتحانات

نحن الآن في انتظار إعلان نتائج التاسع 2022. فقد جاء في موقع وزارة التربية السورية الرسمي في فيسبوك أنه سيتم الإعلان عن النتائج اليوم الموافق 7 تموز الحالي 2022. ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع النتيجة ولحظة إعلانها كل لحظة. وجدير بالذكر أن رحلة الورقة الامتحانية منذ بدء الامتحانات وحتى لحظة إعلان النتائج تمر بعدة مراحل.

أول هذه المراحل كتابة الطالب بياناته الشخصية ورقم الاكتتاب واسم المادة. ويتم بعد ذلك تصميغ القسيمة بصمغ خاص لإخفاء بيانات الطالب. توضع الأوراق في مغلفات مختومة بختم دائرة الامتحانات. وبعد ذلك يتم إرسال هذه المغلفات للمحافظة التي يتم التصحيح فيها ويتم فتحها وعدها وترميزها. ويتم توزيع كل 100 ورقة في مغلفات خاصة ويتم فتحها في مراكز التصحيح التي تباشر عملها بتصحيح الأوراق. ثم نقلها في الأماكن الخاصة بها في القسيمة. آخر مرحلة هو إدخال الدرجات في أجهزة الحاسب تمهيداً لإعلانها بشكل رسمي.

نتائج الثانوية العامة سوريا 2022

أعلنت منذ قليل وزير التربية والتعليم الدكتور دارم طباع نتائج الثانوية العامة سوريا 2022. وأعلن وزير التربية السورية في مؤتمر صحفي الآن أوائل الثانوية العامة للفرعين الأدبي والعلمي. كما قدم التهنئة للطلاب المتفوقين. وذكر الوزير أسماء المدارس التي أخرجت أوائل الثانوية العامة. وسوف نترك لكم الآن جدول يوضح أسماء الأوائل الفرع الأدبي والعلمي والشرعي ولمزيد من المعلومات عليكم زيارة موقع وزارة التربية السورية.

النتائج برقم الاكتتاب

لا تزال هناك عمليات بحث كبيرة عن موعد إعلان نتائج التاسع في سوريا 2022. وقد فاجأت وزارة التربية السورية الجميع بإعلان نتائج البكالوريا قبل الإعلان عن نتائج التاسع. مما زاد في قلق وتوتر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور. وها قد جاء العيد ولم يتم الإعلان عن النتائج لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في جميع محافظات سوريا بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. في دمشق وحلب وحمص وللاذقية وحماة السويداء ودرعا ودير الزور وطرطوس والحسكة وإدلب حسب الاسم ورقم الاكتتاب.