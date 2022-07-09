نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الحفاظ على سلامة اللحوم بعد ذبح الأضحية وأدابها التي يجب الالتزام بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتي شرع الله عز وجل فيه على المسلمين بذبح الاضاحي، التي يراه العلماء واجبه، لقوله تعالى : {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، وعليه فأن هناك أداب وطرق صحيحة عند القيام بذبح الاضاحي نوضحها لكم في السطور التالية، وكذلك معرفة حفظها بطرق الشرعية السليمة. كيفية الحفاظ على سلامة اللحوم بعد ذبح الضحايا أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن كيفية تخزين اللحوم بأمان بعد الذبح، وهذا لضمان عدم تعرض اللحوم للخطر بسبب عدم الامتثال لإجراءات التخزين المناسبة، وإليك كيفية حفظ الأضاحي: يحظر ترك لحم الأضاحي في الثلاجة (الفريزر) لأكثر من ساعتين لمنع الكائنات الحية الدقيقة من التعرض للنمو عند ارتفاع درجة الحرارة.

يجب وضع اللحوم في وعاء مغلق على الرف السفلي للثلاجة لمنع السائل من التساقط على الأطعمة المبردة الأخرى في الثلاجة.

للحفاظ على جودة وطراوة اللحم، اتركه في الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل قبل وضعه في الفريزر.

نقطع اللحم إلى قطع صغيرة، ونضعهم في كيس، ويخزنون في الفريزر لصنع ما يكفي للطبخ.

عند ملء اللحم، تأكد من أن يديك جافتان ونظيفتان.

بعد تقطيعه وتغليفه، ضعي اللحم في أبرد مكان في الثلاجة. كيفية الحفاظ على سلامة اللحوم بعد ذبح الضحايا إن ذبح الأضحية يعكس له آداب يجب على الضحايا حمايتها:- يتم ابتعاد الأكل عن الحيوانات لمدة 12 ساعة قبل الذبح وسقيها قبل الذبح لتسهيل عملية التقشير.

يجب أن يكون لديك سكين ذبح وشفرة حادة ويد قوية.

تعامل الأغنام برحمة قبل الذبح فلا تخنقها بالحبال ولا تسحبها على الأرض إلى المسلخ.

لا تُظهر للحيوان سكينًا أو تسحبه أمامه.

أثناء الذبح، ترقد الخراف على الجانب الأيسر في مواجهة القبلة.

لا تحد من الأغنام أثناء الذبح وبعده.

امسك السكين بشكل أفقي عبر الرقبة أسفل الرأس، وقطع الأوردة، واذكر اسم الله واسم الله على الجثة.

لا ينبغي فصل الرأس عن الجسد، ويجب أن يظل الدم يسيل بشكل كامل حتى تزول الروح.

على غرار النبي، يبدأ التقشير بعد الذبح بوقت قصير.

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