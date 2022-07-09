نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال فقط احصل علي تمويل المتقاعدين للسعودي والمقيم بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم بنك الرياض الموجود في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الخدمات والتي من ضمنها تمويل للمتقاعدين شواء كان المتقاعد يحمل الجنسية السعودية أو مقيم وافد وكل ذلك يتم وفقا لمجموعة من الشروط التي قام بنك الرياض بوضعها، ففيما يلي نوضح شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك الرياض السعودي.

شروط الحصول على تمويل المتقاعدين ١٤٤٣هـ

هناك ضوابط لابد من أثباتها عند التقديم للحصول علي القرض، وهي كالأتي:

ألا يزيد الراتب الخاص بمقدم الطلب عن ٢٠٠٠ ألف ريال سعودي.

يشترط ألا يزيد عمره عن ٧٠سنة عند القيام بسداد آخر قسط التمويل.

يشترط القيام بتحويل الراتب الخاص بالمتقاعد إلى بنك الرياض السعودي.

كما يشترط أن تتم عملية تحويل الراتب من خلال ميزة الدفع السريع.

خطوات التقديم على تمويل الرياض ١٤٤٣ هجريا

يتم الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الرياض السعودي.

سوف تظهر أمام المستخدم الصفحة الرئيسية وتحتوي على خيارات عدة النقر على خيار خدمات الأفراد.

النقر بعد ذلك على التمويل الشخصي.

سوف يطلب الموقع بعد ذلك إدخال مجموعة من البيانات والمعلومات الشخصية والتي يجب كتابتها بشكل صحيح مع عدم ترك أي خانة فارغة.

سوف يطلب الموقع إرفاق ورفع صورة من بطاقة الهوية والتي يشترط أولا أن تكون سارية المفعول وليست منتهية والشرك الثاني أن تكون واضحة للغاية .

إحضار شهادة من جهة عمل المتقدم بالطلب بها تعريف للراتب الشهري الخاص به.

سوف يطلب الموقع إدخال رقم جوال نشط من أجل التواصل مع العميل فور قبول طلبه من أجل إعلامه بذلك.

في نهاية الصفحة توجد كلمة إرسال الطلب القيام بالنقر عليها والانتظار مدة من أجل فحص الطلب من قبل البنك والرد على العميل بقبول الطلب أو رفضه من خلال رقم الهاتف الذي ادخله.

مزايا تمويل المتقاعدين بنك الرياض