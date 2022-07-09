نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معونة الديوان الملكي لجميع السعوديين لسد الدين بأمر خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الديوان الملكي السعودي إلى التواصل مع كافة الفئات المستحقة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل توفير المسكن والمأوى والدعم المالي والعلاجي للفقراء ومحدودي الدخل وكذلك توفير القروض اللازمة لتمويل المشروعات، وسعيًا إلى تحقيق تلك الخدمات قامت إدارة الديوان الملكي السعودي بتوفير عدة طرق للتواصل، لذلك يسعى الفقراء والمحتاجين والمديونين إلى البحث عن كافة طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي.

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي هو حلقة الوصل التي تربط بين الحكومة السعودية و بين خادم الحرمين الشريفين أي أنه المكتب التنفيذي لقرارات الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنتشر فروعه داخل المملكة العربية السعودية ويضم كل فرع مستشار خاص بالملك ويوضع على عاتقه مسؤولية حل المشاكل وقضاء حوائج الناس نيابة عن الملك، ويهدف الديوان الملكي السعودي إلى تلبيه كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين على اختلاف صور وأشكال تلك الخدمات وذلك بعد تلقى تلك الطلبات من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم و مراجعة تلك الطلبات والتأكد من أحقية الجهات المعنية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للمملكة العربية السعودية، ومن أمثلة الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي ما يلي:

مساعدة مالية

مساعدة صحية

توفير وحدات سكنية

الإعفاء من الديون

إسقاط القروض والفوائد

توفير أرض للبناء عليها

طرق التواصل مع الديوان الملكي

هناك العديد من طرق التواصل من الديوان الملكي لطلب المساعدة، تتمثل تلك الطرق في:

التواصل عن طريق البريد من خلال العنوان التالي

المملكة العربية السعودية – الرياض 12911- الهدى 7636.

التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية من خلال الرقم التالي: 8004000000.

الاتصال من خارج المملكة على رقم الهاتف التالي 920030003.

التواصل الإلكتروني مع الديوان الملكي السعودي

يمكن التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة به، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: