فورى 300 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بأقل راتب وأسهل الشروط

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عمر شويل - جدة فورى 300 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، منتج تمويلي يوفر لك السيولة النقدية التي تحتاج إليها ، وذلك من خلال إجراءات سهلة وسريعة وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعملاء من موظفي جميع القطاعات الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري.

فورى 300 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لجميع العملاء

تمويل فورى وسريع بدون كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل الشخصي أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث توفر الشركة العديد من خيارات السداد والتي تسمح للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

ما مزايا برنامج التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل ؟

توفر شركة البيت الأهلي للتمويل برنامج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل بقيمة 5000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

توفر الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

الشخص المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل.

قرض شركة البيت الأهلي للتمويل متاح لجميع العملاء بهامش ربح تنافسي.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من فترات للسداد مرنة وعديدة في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل حتي 5 سنوات.

تعمل الشركة علي سرعة إنهاء إجراءات طلب التمويل الشخصي لقطاع الأفراد وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل