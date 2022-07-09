جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص برقية التهنئة: "يطيب لنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أن نرفع لمعاليكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمى شخصياً، تهانينا الحارة وتبريكاتنا الأخوية؛ أعاده الله تعالى وأمثاله عليكم بالصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والشعوب كافة بالخير واليمن والبركات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الفلسطينى يهنئ أمين عام جامعة الدول العربية بحلول عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.