أول تحرك حكومى فى سريلانكا بعد استيلاء المتظاهرين على مقر الرئاسة

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكرمسينج، إلى اجتماع طارئ بمشاركة قادة الحزب لمناقشة الوضع الحالى وإيجاد حل فور، حسبما ذكرت الخدمة الإعلامية التابعة لرئيس الوزراء اليوم السبت.





ونقلت صحيفة دايلى ميرور السريلانكية عن الخدمة الإعلامية القول إن هذا الاجتماع يأتى بعدما دخل آلاف المحتجين إلى مقر رئاسة الجمهورية فى فورت منذ فترة قصيرة وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا.

وذكرت الصحيفة أنه اعتبارا من الآن، تم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.

كما طلبت مجموعة من النواب من حزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا (SLPP) من الرئيس جوتابايا راجاباكسا الاستقالة من منصبه، حسبما علمت ديلى ميرور.