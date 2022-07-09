أول تحرك حكومى فى سريلانكا بعد استيلاء المتظاهرين على مقر الرئاسة

ونقلت صحيفة دايلى ميرور السريلانكية عن الخدمة الإعلامية القول إن هذا الاجتماع يأتى بعدما دخل آلاف المحتجين إلى مقر رئاسة الجمهورية فى فورت منذ فترة قصيرة وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا.
وذكرت الصحيفة أنه اعتبارا من الآن، تم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.
كما طلبت مجموعة من النواب من حزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا (SLPP) من الرئيس جوتابايا راجاباكسا الاستقالة من منصبه، حسبما علمت ديلى ميرور.
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