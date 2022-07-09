الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين و15 مسيرة وتدمير 5 مخازن أسلحة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن سلاح الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت خلال اليوم الماضى، 22 موقعا لقيادة العمليات فى أوكرانيا، بما فى ذلك الكتيبة 98 من لواء الدفاع الأوكرانى فى منطقة نوفوفورونتسوفكا فى مقاطعة دنيبروبيتروفسك، واستهدفت كذلك اللواء الميكانيكى السادس عشر فى منطقة بوكروفسكى فى جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مواقع تتمركز فيها وحدات مدفعية، بما فى ذلك نقطة تمركز للمرتزقة الأجانب فى خاركوف.

وأضاف أن القوات الروسية دمرت 5 مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية فى جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار البيان إلى أن إجمال الخسائر فى صفوف القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، 239 طائرة مقاتلة، و137 طائرة هليكوبتر، و1503 طائرات بدون طيار، و353 صاروخًا مضاد للطائرات.. وتدمير 3994 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و738 مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة، و3117 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و4099 مركبة عسكرية خاصة.