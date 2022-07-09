150 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى فى رحاب المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وبدأ التوافد من المُصلين على المسجد، منذ ساعات الفجر، من أنحاء مدينة القدس، ومن أراضى عام 1948، ومن محافظات الضفة الغربية، ورددّوا تكبيرات العيد، وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة من المسجد وإليه، عبر بوابات البلدة القديمة، وفى أزقتها، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة، فيما أدى المبعدون والمبعدات عن الأقصى بقرارات الاحتلال صلاة العيد قرب المسجد.

ووزع نشطاء، الهدايا على الأطفال، الذين قدموا إلى المسجد الأقصى مع عائلاتهم، فى منطقة صحن مُصلى قبة الصخرة، كما وزعوا الحلوى على المصلين.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات من شرطة الاحتلال فى محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.