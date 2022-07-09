الصين وكندا تتعهدان بإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما فى جزيرة بالى بإندونيسيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.

وقال "وانج" إن الصين وكندا لم تكونا أبدا منافستين بل شريكتين، لم تكن الصين أبدا تهديدا بل فرصة. إن وجود علاقات سليمة ومستقرة بين الصين وكندا يمثل التطلع المشترك للشعبين ويخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد وزير الخارجية الصينى إن بلاده تأمل فى أن تحترم كندا الحقائق وتتوخى الحذر فى الأقوال والأفعال بشأن القضايا المتعلقة بالصين، وتعمل مع الصين للالتقاء فى منتصف الطريق لبناء الثقة المتبادلة من أجل إعادة العلاقات الصينية الكندية إلى مسارها الصحيح.

وذكر "وانج" أن الصين وكندا تناصران التعددية وتدعمان إضفاء الطابع الديمقراطى على العلاقات الدولية وتحافظان على اتجاه العولمة.

وأشار إلى أنه يمكن للجانبين العمل بشكل مشترك على تعزيز نجاح المرحلة الثانية من الاجتماع الـ15 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى التابعة للأمم المتحدة، وتوطيد التعاون فى مكافحة الجائحة، وبناء مجتمع عالمى للصحة للجميع.

ومن جانبها، قالت "جولى" إن كندا تولى اهتماما كبيرا بعلاقاتها مع الصين ومستعدة للعمل مع الصين لتعزيز التواصل ومعالجة الشواغل المشتركة معا بطريقة براغماتية من أجل إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.

وأضافت أن البلدين استفادا من وجود علاقات اقتصادية وتجارية أوثق وحافظا على تنسيق وتعاون وثيقين فى شؤون متعددة الأطراف مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجى.