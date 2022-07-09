العالم اليوم - جثمان شينزو آبي يصل طوكيو وسط أجواء من الحزن

انتم الان تتابعون خبر جثمان شينزو آبي يصل طوكيو وسط أجواء من الحزن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 يوليو 2022 12:21 مساءً - وصل جثمان رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، إلى طوكيو، يوم السبت، بعد تعرضه للاغتيال في مدينة نارا غربي اليابان، خلال تجمع انتخابي.

ووصلت سيارة نقل الموتى إلى مقر إقامة شينزو آبي في طوكيو، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وظهر في لقطات بثها التلفزيون، قادة من الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي كان ينتمي إليه رئيس وزراء اليابان السابق، وهم يرتدون ملابس سوداء ويقفون في طابور باحترام.

والجمعة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، وفاة المسؤول الياباني البارز متأثرا بإصابته، بعد إطلاق النار عليه في مدينة نارا.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات الجارية مع المتهم بقتل شينزو آبي، عن الأسباب التي دفعته لاغتيال رئيس وزراء اليابان السابق.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مصادر وصفتها بالمطلعة على التحقيقات، قولها إن تيتسويا ياماغامي، أبلغ الشرطة بتخطيطه لمهاجمة زعيم جماعة دينية يعتقد أنها تسببت في إفلاس والدته من خلال التبرعات.

وقالت المصادر إن ياماغامي، البالغ من العمر 41 عاما، أشار إلى عدم وجود أي ضغينة ضد آبي، لكنه شدد على دعم الأخير وترويجه للجماعة الدينية.

وبحسب المصادر، فإن ياماغامي نفى أن يكون قتله لآبي نابعا من معارضته لمعتقداته السياسية.