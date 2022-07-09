العالم اليوم - بالفيديو: الصين تطوّر سيارة تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 يوليو 2022 12:21 مساءً - طوّر فريق من الباحثين في الصين، أول سيارة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، أطلقوا عليها اسم "تيانجين".

ووفقما ذكرت وسائل إعلام صينية، فقد استغرق تطوير السيارة "تيانجين" التي تستمد كامل طاقتها من الشمس فقط، 5 شهور فقط، علما أن المشروع ثمرة تعاون بين 42 شركة وثلاث جامعات.

ونقل موقع "إلكتريك" عن وسائل إعلام صينية قولها إن السيارة الصديقة للبيئة تدمج أكثر من 47 تقنية متطورة، بعضها متوفرة في السيارات التي تصنّف على أنها من الدرجة الأولى.

وتدعم "تيانجين" خيار القيادة الذاتية، وهي مزودة بوحدة تخزين كبيرة للطاقة الشمسية، وتتسع لأربعة ركاب بما فيهم السائق.

وتزن السيارة 1020 كيلوغرام، ويبلغ الحد الأقصى لتوليد الطاقة اليومية 7.6 كيلو واط ساعي في الأيام المشمسة.

ودمجت في السيارة بطارية بكثافة طاقة تقدر بـ330 واط، وتبلغ سرعتها القصوى 79.2 كيلومتر في الساعة.