رئيس وزراء سنغافورة معزيا فى وفاة شينزو آبى: هذا عمل عنيف

جدة - نرمين السيد - وقال "لى" فى خطاب بعثه إلى نظيره اليابانى حسبما أفاد راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورى اليوم السبت، "بالنيابة عن حكومة سنغافورة، أعرب عن خالص التعازى فى وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبى"، مضيفا أن بلاده تدين بشدة "هذا العمل العنيف".
وأشار "لى"، إلى أنه حظى بشرف العمل مع آبى لعقد تقريبا، لافتا إلى أن العلاقات السنغافورية - اليابانية فى عهد "آبى" ازدادت قوة، وتم توسيع التعاون بين البلدين فى الكثير من المجالات كالتجارة والاستثمارات والإبتكار وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية والتبادل الثقافى، وذلك بفضل دعم "آبى"، معربا عن تعاطفه مع الشعب اليابانى ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال فترة حدادهم.
تجدر الإشارة إلى أن "آبى" تعرض لحادث إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابى فى مدينة "نارا" غربى اليابان، ما أدى إلى مقتله، واعتقلت الشرطة اليابانية مشتبها به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع فى القتل بعد إطلاق النار على الفور.
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