بوتين مهنئا بعيد الأضحى: الطائفة المسلمة مهمة للغاية للحفاظ على السلام

جدة - نرمين السيد - وذكر الكرملين فى بيان له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية -"هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المسلمين بعيد الأضحى المبارك قائلا: "يسرنا أن الطائفة المسلمة لروسيا تشارك بشكل حيوى فى حياة البلاد وتقوم بشكل مستمر فى تنفيذ المبادرات الخيرية والتعليمية والتوعوية وتربية جيل الشباب فى روح احترام التقاليد وعادات الأجداد". وأشار بوتين إلى أن نشاط الطائفة المسلمة مهم للغاية للحفاظ على السلام بين القوميات والوفاق فى المجتمع، مضيفا " يحمل عيد الأضحى الذى يرمز إلى انتهاء الحج إلى الأماكن المقدسة القديمة معنى أخلاقيا وروحيا عميقا ويخدم وحدة الناس والحفاظ على القيم الدائمة للحب والخير والرحمة". وأعرب الرئيس بوتين عن تمنياته لمسلمى روسيا بالصحة والسعادة والنجاح والازدهار

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