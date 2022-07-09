كوريا الجنوبية تشيد بتعيين مبعوثة أممية لشؤون حقوق الإنسان بجارتها الشمالية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية فى تعليقها أن "الحكومة تتوقع مساهمة سالمون فى جهود المجتمع الدولى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، بخبرتها الواسعة من سنوات العمل فى الأوساط الأكاديمية ومجال حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة كخبيرة فى مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون.

وأضافت الوزارة أن سول ستستمر فى جهودها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية بالتنسيق عن كثب مع المجتمع الدولى والتعاون بشكل نشط مع المبعوثة الأممية الخاصة.

جدير بالذكر أن إليزابيث سالمون، مديرة معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجامعة البابوية الكاثوليكية فى بيرو، تم تعيينها كمبعوث أممى جديد لكوريا الشمالية خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتى عقدت أمس الجمعة، على أن تبدأ مدتها فى المنصب والتى تبلغ عاما واحدا فى الأول من أغسطس، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى ست سنوات.

تم إنشاء منصب المبعوث الأممى الخاص لأول مرة فى عام 2004 للتحقيق وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة حول حالة حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية فى ضوء القانون الدولى لحقوق الإنسان.