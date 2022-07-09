أنجولا: إعلان الحداد 5 أيام على وفاة الرئيس السابق دوس سانتوس

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأنجولى الحالى، جواو لورنكو اليوم السبت الحداد الوطنى لخمسة أيام، غداة وفاة الرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، الذى ترأس البلاد لمدة 38 عاما فى أحد المستشفيات ببرشلونة.





وأعلنت السلطات الأنجولية فى بيان لها حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية - "(بألم شديد) وفاة دوس سانتوس عن عمر يناهز 79 عاما"، مؤكدة أنها تنحنى بأكبر قدر من الاحترام والتقدير لهذه الشخصية التاريخية التى قادت بوضوح وإنسانية مصير الأمة الأنجولية فى أوقات صعبة جدا. وكانت عائلة دوس سانتوس قد كشفت مطلع الشهر الجارى أن رئيس الدولة السابق أصيب "بتوقف القلب والتنفس"، وقد نقل منذ ذلك الحين إلى العناية المركزة فى المستشفى.

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