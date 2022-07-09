جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس الصينى إلى أن شينزو آبى بذل جهودا حثيثة لتحسين العلاقات بين الصين واليابان خلال فترة حكمه، وساهم بشكل إيجابى فى هذا الصدد، مضيفا أنه توصل إلى اتفاق هام مع آبى على بناء علاقات بين البلدين تلبى حاجة العصر الجديد.
وأكد جينبينج أنه مستعد للعمل مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لاستكمال تطوير علاقات الصداقة والجيرة والتعاون بين الصين واليابان بما يتوافق مع المبادئ التى تم تأسيسها فى الوثائق السياسية الأربعة بين البلدين.
وأرسل الرئيس الصينى وزوجته، الأستاذة الجامعية بينج لويوان، اليوم السبت، رسالة تعازى خاصة إلى آكى آبى، زوجة الراحل شينزو آبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الصينى يعزى اليابان فى رحيل شينزو آبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.