الرئيس الصينى يعزى اليابان فى رحيل شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس الصينى إلى أن شينزو آبى بذل جهودا حثيثة لتحسين العلاقات بين الصين واليابان خلال فترة حكمه، وساهم بشكل إيجابى فى هذا الصدد، مضيفا أنه توصل إلى اتفاق هام مع آبى على بناء علاقات بين البلدين تلبى حاجة العصر الجديد.

وأكد جينبينج أنه مستعد للعمل مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لاستكمال تطوير علاقات الصداقة والجيرة والتعاون بين الصين واليابان بما يتوافق مع المبادئ التى تم تأسيسها فى الوثائق السياسية الأربعة بين البلدين.

وأرسل الرئيس الصينى وزوجته، الأستاذة الجامعية بينج لويوان، اليوم السبت، رسالة تعازى خاصة إلى آكى آبى، زوجة الراحل شينزو آبى.