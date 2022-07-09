أول ظهور.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يعتزم زيارة بكين للقاء نظيره الصينى

جدة - نرمين السيد - وجاءت تصريحات جين عقب عودته من رحلة إلى مدينة بالى الإندونيسية لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، والذى يعتبر أول ظهور له على الساحة الدولية منذ توليه المنصب فى مايو الماضى، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فى نسختها الإنجليزية.

وقال جين إنه على هامش قمة مجموعة العشرين، اجتمع مع نظيره الصينى وانج يى، الخميس الماضى، فى أول محادثات وجها لوجه لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا دعوات الزيارة لبلديهما.

وأضاف جين فى تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مطار إنشيون الدولى قرب العاصمة سول، أنه سيزور الصين "فى المستقبل القريب لاستكمال المشاورات بين كوريا الجنوبية والصين".

ولفتت الوكالة إلى أن جين لم يكشف المزيد من التفاصيل بشأن الجدول الزمنى لتلك الزيارة، لكن سول وبكين تحتفلا بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الشهر المقبل.