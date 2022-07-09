الحجاج يؤدون طواف الإفاضة اليوم

جدة - نرمين السيد - أدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، اليوم السبت، وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام، التى فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.





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