صحيفة سعودية: المملكة تقدم تجربة استثنائية مبهرة فى إدارة موسم الحج كل عام

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أنه فى كل عام تقدم المملكة العربية السعودية تجربة استثنائية مبهرة فى إدارة موسم الحج، رغم تحديات حقيقية تتمثل فى محدودية الزمان والمكان، وضخامة الحشود، وصعوبة المناخ.





وقالت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان (درس سعودى ملهم) - إنه فى كل موسم يبرز مشروع مبتكر وفكرة جديدة للتغلب على أى عقبة، بما يسهم فى تذليل أداء الحجاج لنسكهم، ويجعل أداء الركن الخامس أيسر وأكثر سهولة وانسيابية من العام الذى سبقه، وهو أمر تقوم به المملكة باعتزاز وفخر فى ظل قيادة جعلت خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما واجبها الأسمى وهدفها الأعظم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفود الإيمانية أدت ركن الحج الأعظم، وشهدت الوقفة الكبرى على صعيد عرفات الطاهر، ملبية ومكبرة، رافعة أكفها للبارى عز وجل بالتضرع والدعاء وطلب المغفرة، وسط خدمات متكاملة، وتسخير الطاقات البشرية والمادية كافة لخدمة الحجاج، وتوفير أقصى ظروف الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمن تام.

وأضافت أنه يؤدى حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم أعمال يوم النحر برمى جمرة العقبة الكبرى، ثم الاتجاه للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، تواكبهم متابعة أمنية وصحية ومرورية لتنظيم خطط تصعيد وتفويج الحجيج وتأمين سلامتهم، محققة معادلة صعبة بتوفير انسيابية ومرونة تامتين، مع التزام الاحترازات والإجراءات الوقائية لحماية وفود الرحمن، فى درس سنوى مذهل فى طريقة إدارة الحشود والحفاظ على سلامتهم.