العالم اليوم - فيديو: هجوم دام بسكين يوقع إصابات بمستشفى في الصين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 يوليو 2022 10:18 صباحاً - شهد مستشفى رويجين في شنغهاي الصينية، يوم السبت، هجوما مسلحا بسكين، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقالت الشرطة إن الضباط هرعوا إلى مستشفى رويجين الذي تأسس قبل ما يزيد على 100 عام صباح السبت بعد تلقي مكالمات بشأن وقوع هجوم.

وعثرت الشرطة على رجل يحتجز مجموعة من الرهائن باستخدام سكين في الطابق السابع من مبنى العيادات الخارجية، وقالت إن عناصرها فتحت النار على المسلح عندما هدد بإيذاء الرهائن وتمكنت من إخضاعه.

وذكرت الشرطة أن الجرحى ليسوا في حالة خطيرة وأنه يجري التحقيق في الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى حيث تدافع الزوار زحفا تحت البوابات الدوارة للخروج من المستشفى بينما شوهد الأطباء وهم يخرجون ركضا مع مرضاهم وكان بعضهم جالسا على كراسي متحركة والآخر على أسرة متنقلة.

كما شوهد خط طويل من الدماء على السطح الرخامي لدرج المستشفى في أحد مقاطع الفيديو، وفقما نقلت "رويترز".

وقالت مواطنة من سكان شنغهاي التي وصلت لإجراء فحص طبي بعد إغلاق المستشفى مباشرة ورفضت الكشف عن اسمها "إنه هجوم صادم جدا. الوضع بات يبعث على اليأس. ماذا حدث لهذا المجتمع؟".

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على رجل يوم الاثنين بعد أن طعن عدة أشخاص عشوائيا في منطقة جينغان بوسط شنغهاي.