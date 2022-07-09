نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم صغار مربي الماشية 1443 شروط الحصول علي الدعم وخطوات التسجيل الكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم صغار مربي الماشية يعتبر هذا البرنامج من أهم برامج التنمية المستدامة التي تحدث في مناطق الريف بالمملكة العربية السعودية، وهو يعد من ضمن أهم، وأبرز الإعانات الزراعية المستحدثة ليتوافق مع تطلعات عام 2030، وهناك المزيد من الرؤي الإنمائية التي يسعى إليها هذا البرنامج لتوفير دعم الغذاء، وتوجيه الدعم للأفراد المستحقين، وقد تم الإعلان عن خطوات وطريقة التسجيل، وللحصول علي التفاصيل تابع المقال.

شروط الحصول علي دعم صغار مربي الماشية

تم تحديد عدد من الشروط من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي دعم مربي الماشية، وهي كالتالي:

لابد أن يكون المتقدم ليس لديه وظيفة في القطاع الخاص أو العام.

عدم وجوده في أحد دور الإيواء داخل المملكة العربية السعودية.

إلا يكون المتقدم لديه شبهة جنائية.

من الضروري أن يكون حامل للجنسية السعودية.

سن المتقدم يجب ان يبلغ 22 عام علي الأقل.

تتحقق فيه كل الشروط الصحية مع امتلاكه البطاقة الصحية.

الالتزام بتنفيذ كل المعايير الخاصة بالمواشي، التي تحددها الوزارة.

وجود حساب بنكي للمتقدم حتى يتمكن من الحصول على الدعم .

الإقامة الكاملة، والمستدامة بالمملكة.

التقديم للحصول هلي دعم الكترونيًا من خلال البوابة أو التطبيقات المعتمدة من الوزارة.

خطوات التسجيل في دعم صغار مربي الماشية

لابد من القيام بالخطوات التالية حتى تتمكن من التقديم على دعم مربي الماشية وهي تتمثل في الآتي:

في البداية اذهب الي الصفحة الرئيسية لوزارة البيئة والمياه الزراعية.

ثم قم باختيار خدمة برنامج دعم صغار الماشية من ايقونة خدمات الثروة الحيوانية.

بعد ذلك قم بالضغط علي زر طلب الخدمة.

سوف يظهر أمامك صفحة لتسجيل بيانات الدخول الي منصة أنعام دعم صغار الماشية.

في هذه الخطوة ادخل كل من رقم الهوية، وكلمة السر.