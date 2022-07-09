وزير الخارجية الأمريكى يؤكد التزام بلاده بدعم شعب جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب جنوب السودان، وذلك خلال تهنئته فى ذكرى اليوم الوطنى لجنوب السودان ومرور 11 عاما على الاستقلال.





وقال بلينكن - فى بيان صحفى بحسب الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية -، اليوم السبت- إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب جنوب السودان"، مؤكدا التزام بلاده بالعمل مع الحكومة الانتقالية ومجتمع مدنى حر ومنفتح وشركاء إقليميين ودوليين لخلق طريق نحو مستقبل ديمقراطى. وتابع قائلا "نحن ندعم جهود شعب جنوب السودان لبناء سلام دائم وخلق مجتمع يتسم بالكرامة والفرص والازدهار". وأضاف وزير الخارجية الأمريكى "أننا نواصل حث قادة جنوب السودان على تحقيق تطلعات شعوبهم واتخاذ خطوات ملموسة لبناء خدمة أمنية موحدة تحترم حقوق الإنسان ولإنشاء إدارة اقتصادية شفافة وخاضعة للمساءلة بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية وبيئة مواتية لدعم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".

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