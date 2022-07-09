الخارجية الأمريكية: بلينكن يجتمع مع نظيره الصينى فى بالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اجتمع مع نظيره الصينى وانج يى، فى العاصمة الإندونيسية بالى عقب اجتماع وزارى لمجموعة العشرين.





وأعرب بلينكن بحسب الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، عن تقديره للفرصة التى أتيحت للقائه مع نظيره الصينى، قائلا إنه "لا يوجد بديل للدبلوماسية المباشرة أو فى بعض الأحيان من وراء ارتداء أقنعة للوجه".

وتابع وزير الخارجية الأمريكى قائلا، إنه "نظرًا للعلاقات الأمريكية-الصينية المعقدة فهناك الكثير لمناقشته"، معربا عن تطلعه الشديد لإجراء محادثة مثمرة وبناءة مع نظيره الصينى وانج يى.

وبدوره، قال وزير الخارجية الصينى وانج يى إن "الصين والولايات المتحدة دولتان رئيسيتان، لذلك من الضرورى أن تحافظ الدولتان على تبادلات طبيعية".

وأكد وانج الحاجة للعمل الثنائى بين الصين والولايات المتحدة لضمان استمرار هذه العلاقة فى المضى قدمًا على المسار الصحيح.

وأضاف وزير الخارجية الصينى وانج يى أنه "من المهم أن نبقى ملتزمين بالمبادئ التى طرحها الرئيس الصينى شى جين بينج والتى تشمل - الاحترام المتبادل والتعايش السلمى والتعاون الراغب - لأن ذلك يخدم مصالح البلدين والشعبين"، مضيفا أن ذلك أيضا التطلع المشترك للمجتمع الدولى.