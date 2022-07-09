نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل قرض وسلفة مالية من موقع سلفة sulfah في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل قرض من منصة سلفة، حيث لا زال البحث عن تسجيل منصة سلفة المالي جارياً ويبحث عليه العديد من المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فخلال الشهور السابقة تم تسجيل عدد كبير من الطلبات الشخصية للحصول علي تمويل التي يرغب أصحابها في الحصول علي قرض مالي سريع من خلال تسجيل إلكتروني عبر موقع سلفة السعودي، فلا زال الدعم المالي المقدم من مؤسسة النقد السعودي مستمر، ولا سيما بعد استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة المحلية والعالمية، ومحاولة تقديم يد المساعدة لجميع المواطنين الذين يواجهون مشاكل مالية من خلال مبالغ مالية تصرفها منصة سلفة sulfah، وتحرص منصة سلفة علي صرف مبالغها المالية بتوافق الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح لجميع المواطنين السعوديين رابط تسجيل قرض من منصة سلفة للحصول علي مبلغ مالي سريع دون تحويل الراتب من جهة العمل الذي يعمل بها كل عميل علي حده داخل المملكة العربية السعودية.

موافقة موقع سلفة علي صرف مبلغ مالي وفق شروط يجب توافراها

من المعروف للجميع أن صرف المبالغ المالية من منصة سلفة له توافق شرعي إسلامي لأي مبلغ مالي يطلبه العميل، ولكن حتي تتم الموافقة علي صرف المبالغ المعلنة من منصة سلفة التي تبدأ من 1000 ألف ريال حتي 5000 الآف ريال حيث يختار العميل أي مبلغ من المبالغ المحددة فقط، كما يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وألا يقل الراتب الخاص بالمستفيد عن 3000 الآف ريال سعودي.

ومن شروط تسجيل سلفة يجب أن يكون المستفيد تابع لجهة عمل سواء عمل حكومي أوشبه حكومي أو أي عمل بالقطاع الخاص، وألا تقل فترة العمل داخل أي جهة عمل عن 6 شهور داخل المملكة العربية السعودية، هذا وقد أوضح موقع سلفة أنه يجب إلزامياً توافر شروط الصرف الموضحة المعلنة حتي يتم صرف جميع المبالغ النقدية التي يرغب بها كل عميل علي حده خلال 15 دقيقة فقط من التسجيل.

خطوات تسجيل طلب مالي عبر منصة سلفة الإلكترونية

حددت منصة سلفة رابط تسجيل طلب مالي كسلفة شخصية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: منصة سلفة، ومن خلال الموقع يتم تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة، حيث يتم بداية تسجيل كل من الاسم رباعي الخاص بالعميل الراغب في الحصول علي التمويل بأي مبلغ، ثم يتم تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بكل عميل.

هذا بالإضافة إلى قيام العميل بتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة به الذي يقوم بطلب التمويل من منصة سلفة، كما يتم تسجيل رقم الجوال الشخصي، وتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالعميل الذي سوف يتم تأكيد طلب التمويل من خلاله، حيث تقوم منصة سلفة بإرسال رسالة إلى البريد أو الجوال تفيد بنجاح التسجيل، ثم يتم تسجيل رقم الحساب البنكي الخاص بكل عميل الذي من خلاله سوف يتم تحويل المبلغ المالي الذي يختاره العميل من منصة سلفة.

ثم يقوم كل عميل بتحديد المبلغ المالي الذي يرغب كل عميل في الحصول عليه كسلفة شخصية والمحدد من ألف ريال حتي خمسة الآف فقط دون ذلك، ثم التوجه للضغط علي طلب التمويل الآن بعد التأكد تماماً من تسجيل جميع البيانات دون أخطاء، التي من خلالها سوف تعتمد منصة سلفة الموافقة الفورية علي صرف المبلغ الذي يطلبه العميل، وتأكيد تحويل المبلغ إلى الحساب الشخصي للعميل في دقائق، علماً بأن منصة سلفة لا تقوم بصرف المبالغ المالية إلا بعد تمام التأكد من أحقية كل شخص في صرف المبلغ، وتوافق الأوراق المقدمة والشروط التي تم إعلانها من منصة سلفة.

رقم التواصل مع منصة سلفة الإلكترونية

تم تحديد رقم تواصل خاص لتمويلات منصة سلفة يستطيع جميع العملاء التواصل من خلاله في الرغبة في توجيه أي سؤال خاص بالتمويل، ويتم التواصل علي هذا الرقم: 920000327، ويعد هذا الرقم هو الرقم الرسمي لمنصة سلفة التي من خلالها يتم التواصل من خلال فريق خدمة عملاء على مدار أوقات العمل الرسمية للمنصة.

تقنية Fintech

تقدم المنصة المالية سلفة تقديم التمويل بشكل مختلف عن أي منصات تمويلية أخري، حيث تعتمد المنصة على استخدام التقنيات المالية (Fintech) التي لها دور كبير في رفع المستوى الخاص بالتعاملات البنكية من أجل راحة كافة العملاء في أي وقت يتم طلب التمويل.