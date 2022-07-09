نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار جواز سفر السعودي تعرف علي الخطوات والشروط بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار جواز سفر السعودي هو أحد أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من المملكة العربية السعودية, حيث تسعى الحكومة السعودية دائما نحو تطوير خدماتها المتعلقة بالمواطنين, فقد تم إتاحة إمكانية إصدار جواز السفر إلي السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية, حيث تعد منصة أبشر الإلكترونية هي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية للخدمات بالسعودية, ويعد جواز السفر السعودي هو واحد من أهم الأوراق الرسمية لإثبات الهوية الشخصية للمقيم بالمملكة بل والمواطن السعودي نفسه. ويمكن لرب الأسرة استخراج جواز سفر لأحد أفراد أسرته في حال كونهم أقل من 21 عام. وقد وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط والمتطلبات الهامة لاستخراج جواز سفر سعودي التي تضمن قانونية هذه الوثيقة, وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل خطوات إصدار الجواز السعودي إلكترونياً.

خطوات إصدار جواز سفر السعودي إلكترونياً

أوضحت مصلحة الجوازات السعودية عن بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لاستخراج جواز السفر السعودي وهي كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.

في حالة التسجيل لأول مرة بالمنصة فيجب القيام بتسجيل مستخدم جديد.

قم باختيار خدمات الأفراد ومنه يتم الضغط علي خدمات الجوازات.

قم باختيار إصدار جواز سفر جديد.

ستقوم الأنظمة بتحويلك إلي صفحة إدخال بيانات الخاصة بإصدار جواز السفر ( رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الاسم كاملاً – ….).

قم بالإقرار بالموافقة وأنك مسئول عن المعلومات والبيانات الخاصة باستخراج الجواز.

ضرورة إرفاق العنوان الوطني السعودي.

شروط استخراج جواز السفر بالسعودية

أعلنت مصلحة الجوازات السعودية عن بعض الشروط والضوابط الهامة التي يجب توافرها لدي العميل حتي يتمكن من استخراج جواز السفر السعودي إلكترونياً وهي كالتالي:

ضرورة القيام بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

ألا يكون هناك مخالفات مرورية علي الراغب في استخراج جواز السفر.

في حالة وجود مخالفات فيجب سدادها طبقا لجداول المرور المعلنة.

يجب التسجيل في البصمة والصورة للراغب في الحصول علي جواز سفر سعودي.

أن يكون الراغب في الحصول علي جواز سفر سعودي متواجد داخل الأراضي السعودية أثناء استخراج الجواز.

ألا يكون لديه جواز سفر قديم وألا يكون مرافقاً لولي الأمر علي جواز سفره.

ضرورة ألا يقل عمر الراغب في استخراج جواز السفر عن 21 عام.

ضرورة التسجيل في العنوان الوطني السعودي.

في حالة صغر السن عن 21 عام فيمكن استخراج الجواز بواسطة ولي الأمر (الذكر غير متزوج).

كما أن مصلحة الجوازات السعودية أفادت بأن الرسوم المقررة من أجل إصدار جواز سفر السعودي هي 300 ريال سعودي للجواز الواحد وذلك لمدة 5 سنوات, و600 ريال سعودي للجواز الواحد لمدة 10 سنوات.