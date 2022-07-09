بايدن يعزى فى وفاة شينزو آبى هاتفيا

جدة - نرمين السيد - تلقى رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكى جو بايدن أعرب الأخير خلالها عن تعازيه فى مقتل رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى فى إطلاق نار متعمد أثناء خطاب انتخابى، أمس الجمعة.





وقال كيشيدا فى مؤتمر صحفى بعد المكالمة الهاتفية -حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- إنه أكد للرئيس الأمريكى على تصميم اليابان على حماية الديمقراطية بدون الرضوخ إلى العنف.

وأضاف كيشيدا أن بايدن أكد "الثقة التى لا تتزعزع فى قوة الديمقراطية فى اليابان"، مشيرا إلى أنه ناقش مع بايدن استمرار إرث آبى بينما تواصل الدولتان المهمة الحيوية بالدفاع عن السلام والديمقراطية.

ومن جهة أخرى، أشار البيت الأبيض فى بيان إلى أن تعبير بايدن عن تعازيه فى هذا الحادث المؤلم والعنيف يسلط الضوء على أن الرئيس والشعب الأمريكى يقفون مع حليفهم الآسيوى فى وقت حدادهم.

يذكر أن قادة العالم أعربوا عن تعازيهم، أمس الجمعة واليوم السبت، بعد مقتل شينزو آبى أثناء إلقائه خطابا فى سياق حملته الانتخابية قبل أن يتعرض لإطلاق نار متعمد ويتوفى متأثرا بجروحه.

يشار أن رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى قد قضى أطولا وقتا تم تسجيله فى هذا المنصب طوال تاريخ اليابان وهو 8 سنوات، قبل أن يغادر مكتبه عام 2020.