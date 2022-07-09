أمريكا تعلن مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تشمل قاذفات صواريخ وقذائف دقيقة ستحسن قدرات كييف على استهداف مستودعات الأسلحة وسلسلة إمداد الجيش الروسي.





وقال مسؤول كبير فى البنتاجون إن المساعدة البالغة قيمتها 400 مليون دولار تشمل 4 راجمات صواريخ من طراز هيمارس وذخيرة، سبق أن مكنت القوات الأوكرانية من مهاجمة أهداف – مثل مستودعات الذخيرة – بصواريخ أطلقت من خارج مدى المدفعية الروسية.

وأوضح أن أوكرانيا نجحت بهذه الأنظمة فى ضرب أهداف روسية بعيدة عن خط الجبهة وتعطيل عمليات المدفعية الروسية، وسيحصل الجيش الأوكرانى على ما مجموعه 12 راجمة هيمارس، حسب وكالة "فرانس برس".

كما تتضمن حزمة المساعدات أيضا 1000 قذيفة عيار 155 ملم لقطع مدفعية قدمها حلفاء كييف الغربيون.

وقال البنتاجون إن هذه القذائف "أكثر فعالية" لأنها أكثر دقة ومداها أكبر من تلك التى تم تسليمها حتى الآن.

وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن "الروس يحرزون تقدما محدودا وبصعوبة مع كلفة باهظة فى بعض المناطق الصغيرة فى دونباس، وتأخروا فى تحقيق أهدافهم".

وأضاف أن هذه الأنظمة سمحت للأوكرانيين "بتعطيل قدرة الروس على التقدم بشكل كبير".

وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 6,9 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسى على أوكرانيا فى 24 فبراير.