العالم اليوم - بالفيديو: بوغبا يؤكد انضمامه لـ"السيدة العجوز"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 يوليو 2022 08:15 صباحاً - وصل النجم الفرنسي بول بوغبا إلى إيطاليا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال مجانية.

ونشر يوفنتوس على حسابه الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو للاعب خط الوسط الفرنسي وهو ينزل من الطائرة التي أقلته من بريطانيا.

وأضاف نادي "السيدة العجوز" تغريدة على لسان بوغبا قال فيها: "لقد عدت، أنا هنا وسعيد جدا. لا أطيق الانتظار للبدء وارتداء قميص يوفنتوس مرة أخرى".

واستقبل جمهور يوفنتوس بوغبا لدى خروجه من المطار في سيارة بيضاء اللون، حيث هتفوا باسمه، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهر بوغبا في مقطع فيديو آخر تم تداوله على "تويتر" وهو يوقع لمشجعيه على قمصان "يوفنتوس".

وتعد هذه المرة الثانية التي يترك فيها بوغبا مانشستر يونايتد ليلعب بالدوري الإيطالي، في صفقة انتقال مجانية.

فبعد مغادرة "أولد ترافورد" في سن المراهقة، أكمل بوغبا أربعة مواسم حافلة بالإنجازات في يوفنتوس قبل أن يعود إلى "الشياطين الحمر" مقابل صفقة قياسية عالمية آنذاك بلغت قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني في عام 2016.