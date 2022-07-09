خادم الحرمين: رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون بعد نجاح مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه "نتيجة للنجاح الكبير الذى حققته المملكة فى مواجهة جائحة (كورونا)، رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصاً على سلامة الحجاج، وعناية بصحتهم".

كما قال إنه "بعد الظروف الاستثنائية الصحية التى عصفت بالعالم أجمع، نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله ثم بفضل الجهود الضخمة التى بذلها العاملون فى القطاعات كافة فى المملكة".

وتابع "فَلهُم الشكر على ما قدموا وما يقدمون، امتدادًا لما شَرَّف الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، فلله الحمد والشكر على فضله العظيم".