العالم اليوم - تويتر تقاضي ماسك بعد انسحابه من صفقة شرائها

انتم الان تتابعون خبر تويتر تقاضي ماسك بعد انسحابه من صفقة شرائها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 يوليو 2022 07:18 صباحاً - أعلن رئيس موقع تويتر، أمس الجمعة، أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام الملياردير إيلون ماسك بـ"تنفيذ" صفقة شراء المنصّة، وذلك بعد أن ألغى مؤسس شركة تسلا الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

وقال بريت تايلور في تغريدة إنّ "مجلس إدارة تويتر ملتزم إتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك".

وأضاف تايلور "نحن واثقون من أننا سننتصر"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكان ماسك ألغى الجمعة صفقته لشراء تويتر، في أبريل الماضي، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات "مضللة" والتقاعس عن تقديم معلومات حول عدد الحسابات الوهمية، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة تنظيمية.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار الباب أمام معركة قضائية مع الشركة حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وفقا لفرانس برس، فقد قال محامو ماسك في رسالة إلى تويتر، أُرسِلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية، إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

وكان ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.