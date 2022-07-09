نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: Turkeyموعد صلاة عيد الأضحى في تركيا 2022 بتوقيت العاصمة إسطنبول وباقي المدن التركية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في تركيا 2022 فيترقب الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم حلول عيد الأضحى، وبشكل خاص في تركيا التي تعتبر واحدة من أهم الدول الإسلامية في العالم، وفي هذا التوقيت تزداد عمليات البحث للتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام في مختلف المدن التركية نظرا لاختلاف فروق التوقيت بين الدول حول العالم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في تركيا.

صلاة عيد الأضحى في تركيا 2022

كيفية صلاة عيد الأضحى 2022 وأفضل دعاء في يوم عيد الأضحى مستجاب تعتبر صلاة عيد الأضحى واحدة من أهم الشعائر التي تميز عيد الأضحى المبارك والتي يهتم بأدائها عدد كبير من المسلمين حول العالم، قد شهدت الأيام الأخيرة إعلان مؤسسة الشؤون الدينية في تركيا عن موعد صلاة عيد الأضحى هذا العام 2022، بالتزامن مع تحديد موعد بداية عيد الأضحى رسميا بناء على الدراسات الفلكية التي أوضحت ذلك، فمن المقرر أن يحل عيد الأضحى المبارك هذا العام في يوم العاشر من شهر ذي الحجة الموافق التاسع من شهر يوليو المقبل 2022، وذلك بعد يوم وقفة عرفة الذي يحل على المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي في يوم الثامن من شهر يوليو 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في تركيا

وقد أوضحت مؤسسة الشؤون الدينية في تركيا بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المدن والمحافظات التركية، والتي أكدت رسميا إقامة صلاة العيد بعد إلغاء صلاة عيد الفطر قبل شهرين وهو القرار الذي جاء بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا في تركيا، وأوضحت أن موعد إقامة صلاة العيد سوف يكون في جميع المدن رسميا بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، وأشارت إلى أهمية الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقاية من الفيروس، حيث تتم صلاة عيد الأضحى هذا العام من خلال المساجد المنتشرة في مختلف المدن التركية وكذلك في الساحات المختلفة التي يتم تخصيصها لذلك، موعد صلاة العيد في العاصمة إسطنبول تمام الساعة 6: 16 صباحا، حيث نجد أن موعد صلاة عيد الأضحى يختلف من مدينة لمدينة أخرى داخل الدولة وذلك بناء على فروق التوقيت القائمة بين المدن التركية المختلفة، والذي يختلف من عام لعام آخر بناء على الموعد المحدد رسميا.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022

نص تكبيرات صلاة عيد الأضحى «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

توقيت صلاة العيد الكبير 2022 في المدن التركية

صلاة عيد الاضحى 2022 مدينة أنقرة الساعة 6:03 صباحًا

مدينة إسطنبول الساعة 6:15 صباحًا

مدينة أضنة الساعة 6:00 صباحًا

مدينة أنطاليا الساعة 6:18 صباحً

أرداهان الساعة 5:20 صباحًا

مدينة طرابزون الساعة 5:33 صباحًا

مدينة بارتين الساعة 6:00 صباحًا

مدينة بيلجيك الساعة 6:14 صباحًا

مدينة وجدة الساعة 6:03 صباحًا

مدينة وجدة الساعة 6:03 صباحًا مدينة بالكسير الساعة 6:23 صباحًا

مدينة بوردور الساعة 6:18 صباحًا

ومن المقرر ان يحل عيد الاضحى المبارك هذا العام 2022 في تركيا وفي مختلف الدول الاسلامية بشكل عام في يوم التاسع من شهر يوليو 2022، وذلك بناء على ما اشارت اليه الجهات الرسمية المسئولة في تركيا ، والذي يحل عقب يوم وقفة عرفة التي تأتي هذا العام في يوم الثامن من الشهر نفسه، على ان تختلف مواعيد صلاة عيد الاضحى من مدينة لمدينة اخرى داخل تركيا بناء على فروق التوقيت القائمة بينها.