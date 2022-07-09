نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: America موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في أمريكا بتوقيت واشطن العاصمة وجميع الولايات الأمريكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في أمريكا حيث التعرف على توقيت صلاة عيد الأضحى هو أكثر ما يتم البحث عنه وتداوله من جانب عدد كبير من المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي في هذا التوقيت، وبشكل خاص في دولة أمريكا، التي تعد واحدة من أكبر الدول في العالم والتي تمتلك عدد كبير من المسلمين المقيمين في الدولة سواء من العرب أو غيرهم في مختلف الولايات الأمريكية، ويحرص المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية على أداء صلاة عيد الأضحى في كل عام من خلال الأماكن المخصص الصلاة مثل المساجد، ونستعرض الآن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في أمريكا هذا العام في مختلف الولايات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في أمريكا

يعد عيد الأضحى المبارك هو ثاني أعياد المسلمين، وأكبرها وكعادة الأعياد الإسلامية يبدأ العيد بعد إقامة الصلاة صباحاً، حيث نجد أن هناك استعداد كبير من جانب المسلمين في مختلف الدول لهذه المناسبة من خلال المساجد والساحات لاستقبال المصلين، ويتم أداء الصلاة من خلال الأماكن المحددة والتي تتيحها الدولة، وبناء على ما أعلنته الجهات الإسلامية الفلكية في أمريكا خلال الأيام الأخيرة بشأن موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام، فقد أكدت أن بداية أول أيام عيد الأضحى والذي يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443 هذا العام يوافق يوم التاسع من شهر يوليو بالتاريخ الميلادي 2022، ليكون في اليوم التالي ليوم وقفة عرفات الذي يوافق هذا العام يوم الثامن من شهر يوليو.

موعد صلاة عيد الأضحى في أمريكا 2022

وقد أكدت الجهات المسؤولة داخل أمريكا عن موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 في جميع الولايات الأمريكية المختلفة، وذلك بالتزامن مع موعد عيد الأضحى الذي قد تم تحديده رسميا، فنجد أن هناك اختلاف في تقرير أداء صلاة العيد من ولاية لأخرى وذلك بسبب وجود فروق توقيت بين المدن المختلفة داخل الدولة، حيث يتم أداء الصلاة من خلال المساجد والساحات المخصصة لذلك من جانب المسلمين في الدولة بناء على الضوابط التي يتم تحديدها، لكونها واحدة من أهم شعائر عيد الأضحى في كل عام في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في ولايات أمريكا

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في أمريكا ولاية واشنطن الساعة 6:29 صباحًا

ولاية تكساس تمام الساعة 6:57 صباحًا

ولاية فلوريدا 2022 في تمام الساعة 7:41 صباحًا

ولاية ألاسكا في تمام الساعة 5:20 صباحً

ولاية جورجيا في تمام الساعة 6:16 صباحًا

ولاية كاليفورنيا في تمام الساعة 6:19 صباحًا

ولاية جورجيا في تمام الساعة 6:16 صباحًا

تعد دولة الولايات المتحدة الامريكية واحدة من أكبر الدول التي تمتلك اعداد كبيرة من المسلمين المتواجدين على ارضها، وذلك سواء من المواطنين او من المسلمين المقيمين بها من الجنسيات المختلفة وبشكل خاص المسلمين العرب، فمن المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى 1443، هذا العام في الولايات المتحدة الامريكية يوم السبت الموافق بالميلادي تاريخ 9 من شهر يوليو2022، والذي يوافق بالهجري تاريخ العاشر من شهر ذي الحجة 1443، حيث يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام، تختلف مظاهر واشكال الاحتفال بهذه المناسبة المميزة في كل عام بناء على ما يحرص عليه المسلمين سواء في امريكا او مختلف الدول بشكل عام.

بالتزامن مع موعد حلول عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، فنجد أن هناك عددٍ كبير من التساؤلات التي يتم طرحها من جانب الكثير من الجاليات المسلمة التي تقيم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية بمختلف الولايات، وذلك من أجل التعرف على توقيت صلاة عيد الأضحى في أمريكا 2022/ 1443 هذا العام، حيث أن صلاة العيد الكبير واحدة من أهم الشعائر الدينية التي تجعل المسلم المغترب يشعر بأجواء وروحانيات العيد