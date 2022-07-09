نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد الاضحى.. موعد صلاة العيد في فرنسا 2022 إيل دو فرانس وبقية المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد فرنسا إيل دو فرانس يبحث عنها الآلاف اليوم الذين ينتظرون ساعات قليلة تفصلهم عن أداء صلاة عيد الاضحى هذا العام، حيث سيتواجد عشرات الآلاف في الساحات التي خصصتها فرنسا للمسلمين لإقامة صلاة العيد فيها، تحت إجراءات أمنية احترازية تقوم بها الدولة الفرنسية لكي يؤدي المسلمون صلاتهم في أمان، ونظرا لأن الوقت يمر بسرعة كبيرة ولم يعد يفصلنا عن إشراق الشمس في فرنسا سوى أقل من ثلاث ساعات، يسرنا أعزائنا الكرام ومتابعينا في فرنسا أن نستعرض لكم في هذا المقال المفصل على موقع ثقفني التوقيت الرسمي والصحيح الذي أعلنت عنه الجهات الرسمية للمسلمين في فرنسا بأنه سيكون التوقيت الموحد في جميع المدن الفرنسية والذي من خلاله ستعرفون متى صلاة العيد.

وقت صلاة العيد فرنسا 2022

هيئة الأحباس التي تعتبر هيئة رسمية قائمة بشؤون المسلمين في فرنسا ومشرفة على جميع ما يتعلق بهم، كانت قد أعلنت عن رؤية الهلال في فرنسا موافقة المملكة العربية السعودية، وعليه فإن عيد الأضحى المبارك في فرنسا هو اليوم الذي يوافق التاسع من شهر يوليو الجاري، كما أن الهيئة قد قامت منذ أيام بالإعلان عن موعد صلاة العيد في فرنسا، وذلك ليعلم جميع المسلمين بها ويكونوا على علم بهذا التوقيت الموحد، لئلا تفوتهم صلاة العيد في جماعة المسلمين، ويجدر بنا أن نقول لكم أنه يمكن تأدية صلاة العيد في البيت مع العائلة أو وحدك، لكن من الأفضل الذهاب إلى الجماعة والاستماع إلى الخطبة ورؤية السرور والبهجة على وجوه الآلاف من الناس بمناسبة حلول هذا اليوم العظيم.

وقت صلاة العيد في فرنسا 2022

أعلنت هيئة الأحباس التابعة للمعهد الإسلامي الفرنسي عن موعد صلاة العيد في فرنسا، وجدير بالذكر أن هذا الموعد موحد على جميع الأراضي الفرنسية، وذلك لأن التوقيت لايختلف من مدينة لأخرى، ويمكن للشخص أن يصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، التوقيت الأول سيكون في الساعة 7:30 بتوقيت باريس أما الثاني فسيكون في الثامنة والربع بتوقيت باريس أيضا، وبهذا أعزائنا تكونوا قد اطلعتم على موعد صلاة عيد الاضحى في باريس، ونزف لكم أحر التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك.