نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاة العيد في سلطنة عمان ٢٠٢٢ الساعة كم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد سلطنة هو الموضوع الابرز والأكثر أهمية اليوم في سلطنة عمان، وذلك ناتج عن اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، حيث أن وزارة الأوقاف في السلطنة قد قامت بالإجراءات المطلوبة من اختيار المساجد الكبرى والساحات العمومية لأداء صلاة العيد، والذي سيكون يوم غد السبت ولم تعد تفصلنا عن الصلاة سوى ساعات قليلة جدا، نظرا للبحث والاهتمام الكبير جدا من طرف المواطنين العمانيين فإن من دواعي سرورنا أن نعرض لكم من خلال موقعنا ثقفني موعد الصلاة وبعض الأماكن الخاصة التي أعلن على أنها ستكون مخصصة للمواطنين لإقامة الصلاة فيها، حيث أن السلطنة قد قامت بجميع الإجراءات المطلوبة خوفا من حدوث إصابات أو تدافع لذلك حرصت على أن تقام الصلاة في جميع الأماكن المخصصة لها وسط جو هادئ تملئه الأفراح والمسرات بمناسبة حلول العيد الأكبر.

موعد صلاة العيد في سلطنة عمان ٢٠٢٢

كغالبية الدول العربية والإسلامية أيضا رؤية هلال شهر ذي الحجة كانت يوم الثلاثين يونيو، وعليه فإن اليوم كان يوم عرفة في سلطنة عمان وغالبية الدول العربية والإسلامية إلا النزر القليل، ونظرا لأن اليوم كان يوم عرفة فإن صلاة عيد الأضحى ستكون بعد ساعات قليلة جدا، حيث أن يوم الغد هو أول أيام العيد، ويمكن للشخص أن يضحي في أي هذه الأيام مع أنه أفضل له التضحية في اليوم الأول إذا كان قادرا على ذلك، وتوجد العديد من الأماكن المعلن عنها في سلطنة عمان سواء في العاصمة مسقط أو في غيرها من المدن العمانية الأخرى، وسيكون التوقيت موحد لجميع المدن.

اوقات صلاة العيد في سلطنة عمان

غالبية مدن سلطنة عمان ستقام فيها صلاة العيد في المساجد والساحات المخصصة لذلك ابتداء من الساعة 5:50 وقد يكون الفرق دقيقة إلى خمس دقائق في جميع المدن، إلا مدينة صلالة التي ستقام صلاة العيد الأكبر في تمام الساعة 6:20 بتوقيت عمان، وبهذا أعزائنا الكرام نكون قد عرفناكم من خلال موقعنا ثقفني على توقيت صلاة العيد في سلطنة عمان، كما ننوه على أن المساجد الكبرى هي التي ستقام فيها الصلاة وكذلك الساحات الشهيرة في السلطنة، ونتمنى لكم عيدا سعيدا.

جدير بنا أن نقول لكم أعزائنا الكرام أن تقل من ساعة الآن يفصلنا عن موعد صلاة العيد في سلطنة عمان، ومع اقتراب وقت الصلاة، نقول لكم أعزائنا الكرام من خلال موقعنا ثقفني عيد مبارك وكل عام وعمان في سلام وعافية خير، ونسأل الله العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم في خير.