”القوات الإستونية” تعلن وصول مقاتلات أمريكية من طراز ”إف-35” إلى قواعدها الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 05:22 صباحاً - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات الأستونية، عن وصول طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 من الجيل الخامس إلى قاعدة أوماري الجوية بالقرب من العاصمة الإستونية تالين.

وأقالت الهيئة في بيان أمس الجمعة، "وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 من الجيل الخامس إلى قاعدة إيماري الجوية بالقرب من تالين لتعزيز مهمة حماية المجال الجوي فوق دول البلطيق".

يذكر أن مقاتلات Mirage-2000 الفرنسية ومقاتلات إف-16 البلجيكية تتمركز حاليا في أماري كجزء من مهمة لحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

بدأت أوكرانيا حشد نحو أربعين ألف من جنودها الاحتياط، وفرضت حالة الطوارئ وأعلنت أنها كانت هدفًا لهجوم إلكتروني جديد "ضخم" يستهدف المواقع الرسمية.

وأعلنت شركتا فيزا وماستركارد الأمريكيتان للمدفوعات، تعليق عملياتهما في روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا وإنهما سيعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في البلاد. الخبير الاقتصادي ألكسندر كاتب يلقي الضوء على الجهات المتضررة لا سيما الروسية.